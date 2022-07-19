Американский бейсболист: задержанная Грайнер должна понести наказание

Бывший американский бейсболист ряда клубов высшей лиги страны Курт Шиллинг считает, что задержанная в России баскетболистка сборной США Бриттни Грайнер должна понести наказание.
«И с какой стати она не должна понести наказание за нарушение законов другой страны? Она, насколько я знаю из каждой ее цитаты, никогда не отрицала совершения преступления, ни разу», — передает слова Шиллинга TMZ.
Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до десяти лет тюрьмы.
Также была информация о том, что Бриттни Грайнер могут обменять на российского предпринимателя Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в Америке по обвинению в незаконной торговле оружием.