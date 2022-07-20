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1 час назад

11 клубов НБА превышают порог налога на роскошь

Sports.ru

В настоящее время 11 клубов НБА превышают порог налога на роскошь, сообщает журналист Кит Смит.

11 клубов НБА превысили порог на роскошь
Фото: Sports.ruSports.ru

Команды, превышающие порог налога на роскошь:

1. «Клипперс» (41,7 млн долларов)

2. «Голден Стэйт» (36,5)

3. «Бруклин» (31,2)

4. «Милуоки» (23,6)

5. «Бостон» (20,1)

6. «Финикс» (16,2)

7. «Лейкерс» (16,1)

8. «Даллас» (14,6)

9. «Денвер» (10,5)

10. «Портленд» (1,5)

11. «Атланта» (1,2)

В прошлом сезоне налог на роскошь платили семь клубов: «Уорриорз», «Нетс», «Клипперс», «Бакс», «Лейкерс», «Джаз» и «Сиксерс».

Баскетбол,Кит Смит,
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