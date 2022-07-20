11 клубов НБА превысили порог на роскошь

В настоящее время 11 клубов НБА превышают порог налога на роскошь, сообщает журналист Кит Смит .

В прошлом сезоне налог на роскошь платили семь клубов: «Уорриорз», «Нетс», «Клипперс», «Бакс», «Лейкерс», «Джаз» и «Сиксерс».