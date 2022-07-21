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1 час назад

НБА оштрафовала владельца «Уорриорз» Лэйкоба на 500 тысяч за критику коллективного соглашения

Sports.ru

НБА оштрафовала владельца «Уорриорз» Джо Лэйкоба на 500 тысяч долларов за нарушение правил лиги по вопросу публичной обсуждения коллективного соглашения.

НБА оштрафовала владельца «Уорриорз»
Фото: Sports.ruSports.ru

В эфире подкаста Андре Игудалы и Эвана Тернера Лэйкоб назвал существующую систему с выплатой налога на роскошь «очень несправедливой».

«Уорриорз» превышают порог налога на роскошь на 35,3 миллиона долларов. «Клипперс» – единственная команда НБА, у которой этот показатель выше (41,7).

«Самое сложное – работать с налогом на роскошь. На этой неделе я был на собрании комитета в Нью-Йорке. Очевидно, лига хочет, чтобы у каждого клуба был шанс на победу. Сейчас некоторые считают, что мы покупаем титулы, так как у нас самая большая зарплатная ведомость.

Правда в том, что мы превышаем порог налога на роскошь всего на 40 миллионов долларов. Это не маленькая, но и не огромная цифра. В общей сложности мы платим сверху 200 миллионов долларов, большая часть из которых – невероятные штрафы.

Я считаю это очень несправедливым, потому что все восемь лучших игроков команды были выбраны нами на драфте (кроме Эндрю Уиггинса, которого выменяли из «Миннесоты» – прим. Sports.ru). Также у нас есть ребята, которых не задрафтовали. Мы нашли и развили их в фарм-клубе. В этом сезоне все свободные агенты пришли к нам на минимальные контракты», – сказал Лэйкоб в подкасте.

Баскетбол,Эван Тернер,Эндрю Уиггинс,
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