НБА оштрафовала владельца «Уорриорз»

«Самое сложное – работать с налогом на роскошь. На этой неделе я был на собрании комитета в Нью-Йорке. Очевидно, лига хочет, чтобы у каждого клуба был шанс на победу. Сейчас некоторые считают, что мы покупаем титулы, так как у нас самая большая зарплатная ведомость.



Правда в том, что мы превышаем порог налога на роскошь всего на 40 миллионов долларов. Это не маленькая, но и не огромная цифра. В общей сложности мы платим сверху 200 миллионов долларов, большая часть из которых – невероятные штрафы.



Я считаю это очень несправедливым, потому что все восемь лучших игроков команды были выбраны нами на драфте (кроме Эндрю Уиггинса, которого выменяли из «Миннесоты» – прим. Sports.ru). Также у нас есть ребята, которых не задрафтовали. Мы нашли и развили их в фарм-клубе. В этом сезоне все свободные агенты пришли к нам на минимальные контракты», – сказал Лэйкоб в подкасте.