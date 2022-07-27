Госдеп США рассказал, что они делают по делу задержанной баскетболистки

По словам официального представителя госдепартамента Неда Прайса, США ведут активную кулуарную работу по делу баскетболистки Бриттни.

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«Мы активно работаем и ведем тихую кулуарную работу по делу Грайнер, а также продолжаем призывать российские власти предоставить консульский доступ ко всем американским гражданами, задержанным там.

Представитель посольства США в Москве сегодня присутствовал на заседании суда по делу Грайнер с целью убедиться, что Грайнер в порядке», – сказал Прайс.

Во вторник в Химкинском суде Подмосковья прошло очередное заседание по делу Бриттни Грайнер о контрабанде гашишного масла. В качестве свидетеля защиты был допрошен психиатр-нарколог.

Он рассказал суду о существующей и довольно распространенной в некоторых странах – в том числе в США – практике использования марихуаны в медицинских целях, особенно среди спортсменов. Таким образом, найденный у баскетболистки препарат мог использоваться по назначению врача.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.