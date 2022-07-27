Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

Представитель госдепартамента США: «Мы активно работаем и ведем тихую кулуарную работу по делу Грайнер»

Sports.ruиещё 1

По словам официального представителя госдепартамента Неда Прайса, США ведут активную кулуарную работу по делу баскетболистки Бриттни.

Госдеп США рассказал, что они делают по делу задержанной баскетболистки
Фото: Sports.ruSports.ru

«Мы активно работаем и ведем тихую кулуарную работу по делу Грайнер, а также продолжаем призывать российские власти предоставить консульский доступ ко всем американским гражданами, задержанным там.

Представитель посольства США в Москве сегодня присутствовал на заседании суда по делу Грайнер с целью убедиться, что Грайнер в порядке», – сказал Прайс.

Во вторник в Химкинском суде Подмосковья прошло очередное заседание по делу Бриттни Грайнер о контрабанде гашишного масла. В качестве свидетеля защиты был допрошен психиатр-нарколог.

Он рассказал суду о существующей и довольно распространенной в некоторых странах – в том числе в США – практике использования марихуаны в медицинских целях, особенно среди спортсменов. Таким образом, найденный у баскетболистки препарат мог использоваться по назначению врача.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

Баскетбол,Нед Прайс,Бриттни Грайнер,Аэропорт Шереметьево,УГМК-Холдинг,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители