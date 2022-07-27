БК «Лос-Анджелес» расторг контракт с центровой

Клуб женской НБА «Лос-Анджелес» объявил о расторжении контракта с австралийской центровой Лиз Кэмбедж (30 лет, 203 см).

«Мы разделяем решение Лиз Кэмбедж расторгнуть ее контракт с организацией. Мы хотим лучшего для Лиз и договорились мирно расстаться. «Спаркс» по-прежнему в восторге от своего основного состава и сосредоточены на борьбе за место в плей-офф 2022 года», – заявил управляющий партнер «Спаркс» Эрик Холоман.

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Кэмбедж объявила о своем решении покинуть клуб спустя пять месяцев после того, как заявляла, что не хочет играть нигде, кроме «Лос-Анджелеса». Центровая провела за команду 25 матчей, набирая в среднем 13,0 очка и 6,4 подбора.

В минувшую субботу Кэмбедж провела свой последний матч за «Лос-Анджелес». Согласно сообщению инсайдера Yahoo! Sports Криса Хэйнса, баскетболистка на протяжении всей встречи выражала недовольство тем, что недостаточно часто получает передачи вблизи кольца. Одноклубницы отреагировали на недовольство Кэмбедж и стали «кормить» ее передачами в каждой атаке.

После поражения от своего бывшего клуба «Лас-Вегас» (66:84) Кэмбедж бросилась в раздевалку и поспешила покинуть арену. Перед уходом она сказал своим партнерам: «Я так больше не могу. Удачи вам, ребята».

Ранее Кэмбедж неоднократно становилась участницей скандалов. Перед Олимпийскими играми в Токио в 2021 году австралийку обвинили в оскорблении на расовой почве баскетболисток сборной Нигерии. Нигерийские баскетболистки утверждали, что Кэмбедж назвала их «обезьянами» и велела «возвращаться в свою страну третьего мира».

Перед началом сезона женской НБА 2022 года Кэмбедж попросила 8-й игровой номер, но «Спаркс» сообщили ей, что номер будет выведен из обращения в честь Делиши Милтон-Джонс. Тогда Кэмбедж потребовала 1-й номер, который принадлежал Аманде Зауи. Клубу пришлось забрать номер у Зауи, о чем та узнала из социальных сетей. Решение руководства клуба вызвало раздражение у команды.