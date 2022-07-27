Клетка в российском суде оказалась маленькой для баскетболистки Грайнер

Защита олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер попросила у суда сделать исключение для баскетболистки. Юристы пояснили, что спортсменке сложно давать показания стоя в клетке, так как та слишком низкая для нее. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что спортсменка в составе американской сборной выиграла Олимпийские игры в 2016 и 2020 годах. Ее рост составляет 206 см.

Адвокат попросил судью разрешить его подопечной временно покинуть клетку, так как она «не может выпрямиться в полный рост. У нее болит шея».

Судья Химкинского городского суда Анна Сотникова отказала ему в этой просьбе, объяснив это тем, что не может нарушить установленный порядок судопроизводства. Она уточнила при этом, что разрешает Грайнер давать показания, находясь в клетке в сидячем положении.