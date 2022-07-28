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20 минут назад

Арестованная в России американская баскетболистка Грайнер попала на обложку журнала Time

Газета.Ru

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая находится под арестом в России, попала на обложку нового номера журнала Time.

Арестованная в России баскетболистка Грайнер попала на обложку Time
Фото: TimeTime

Напомним, что 5 марта спортсменка была задержана при прохождении таможенного контроля в Шереметьево, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до десяти лет тюрьмы.

Грайнер с 2015 года является игроком екатеринбургского клуба УГМК. Она дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США (2016, 2020).

Time — американский еженедельный журнал и информационный портал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Традиционно данный журнал называет в последнем декабрьском номере «человека года».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

По сведениям телеканал CNN, предложение России было направлено в июне. Источники не стали уточнять его детали, отметив, что ожидают ответа.

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