Играющих в РФ баскетболистов запретили вызывать в сборную Франции

Федерация баскетбола Франции (FFBB) лишила игроков, которые не расторгли контракты с клубами из России или Белоруссии, права быть вызванными в национальные команды страны. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Решение также распространяется на всех членов делегаций национальных сборных. FFBB предложила им подписать документ, подтверждающий, что те не имеют никаких обязательств перед российскими или белорусскими клубами.
В ином случае игрок или сотрудник больше не будет иметь права вызываться в сборные на любые международные соревнования, включая Олимпийские игры — 2024 в Париже.
Ранее сообщалось, что акционеры Евролиги проголосовали за исключение российских клубов в следующем сезоне.
Совет Евролиги в конце февраля принял решение о приостановке участия российских клубов в европейских турнирах. Это было связано с событиями на Украине. В дальнейшем российские клубы были исключены из турниров, а их результаты аннулированы.