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1 час назад

Играющих в России баскетболистов запретили вызывать в сборную Франции

Газета.Ru

Федерация баскетбола Франции (FFBB) лишила игроков, которые не расторгли контракты с клубами из России или Белоруссии, права быть вызванными в национальные команды страны. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Играющих в РФ баскетболистов запретили вызывать в сборную Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение также распространяется на всех членов делегаций национальных сборных. FFBB предложила им подписать документ, подтверждающий, что те не имеют никаких обязательств перед российскими или белорусскими клубами.

В ином случае игрок или сотрудник больше не будет иметь права вызываться в сборные на любые международные соревнования, включая Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Ранее сообщалось, что акционеры Евролиги проголосовали за исключение российских клубов в следующем сезоне.

Совет Евролиги в конце февраля принял решение о приостановке участия российских клубов в европейских турнирах. Это было связано с событиями на Украине. В дальнейшем российские клубы были исключены из турниров, а их результаты аннулированы.

Баскетбол,
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