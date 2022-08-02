Хакер взломал аккаунт владелицы «Лейкерс» и попытался продать игровую приставку

Хакер взломал твиттер-аккаунт владелицы «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс и попытался продать через него игровую приставку PlayStation. «Привет, «Твиттер»! У меня важное объявление. У меня есть три игровые приставки PlayStation 5 на продажу. Напишите мне о покупке, если заинтересованы. Все вырученные средства пойдут на благотворительность, и каждый, кто приобретёт приставку, получит возможность посетить игру «Лейкерс», — появилась запись в верифицированном аккаунте Джини Басс. Позже добавилось ещё сообщение: «Осталась одна приставка! Тот, кто её купит, отправится на ланч с «Лейкерс». Clutch Points сообщает, что пользователи начали писать хакеру в личные сообщения, предлагая обменять приставку на драфт-пик, и выразили готовность взять на себя контракт Расселла Уэстбрука, если к PlayStation добавят игру Spider-Man.