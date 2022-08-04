Кайри Ирвинг хочет перейти в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг в обозримом будущем может стать игроком «Лейкерс».

Как сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха, «Лейкерс» являются для Ирвинга наиболее предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

Кайри готов к переходу в калифорнийскую команду в результате обмена по ходу предстоящего сезона, либо в качестве свободного агента в межсезонье-2023.

По слухам, «Лейкерс» заинтересованы в Ирвинге, но пока не могут договориться с «Нетс».