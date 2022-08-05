Еще один баскетболист попался в аэропорту с марихуаной

Бывший игрок клубов НБА «Нью Йорк», «Кливленд», «Сакраменто», «Хьюстон» и «Бруклин» Иман Шамперт был задержан в аэропорту Даллас/Форт Уэрт (США) со «значительным количеством» марихуаны в рюкзаке, сообщает TMZ Sports.
Согласно отчету полиции, сотрудники аэропорта обнаружили в вещах баскетболиста пакет, наполненный «веществом из зеленых листьев». Вес изъятого составил 173 грамма по результатом проверки оказалось, что это марихуана.
32 летний Шамперт должен был сесть на самолет в Лос Анджелес, чтобы навестить дочь. Офицер полиции сообщил, что игрок помещен под арест за хранение марихуаны. На чемпиона НБА 2016 года надели наручники и доставили в тюрьму. По предъявленному обвинению баскетболисту грозит до двух лет лишения свободы и штраф в размере 10 тысяч долларов.
Последний раз Шамперт выступал в НБА за «Бруклин» в сезоне 2020/21.