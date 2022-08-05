Еще один баскетболист попался в аэропорту с марихуаной

32 летний Шамперт должен был сесть на самолет в Лос Анджелес, чтобы навестить дочь. Офицер полиции сообщил, что игрок помещен под арест за хранение марихуаны. На чемпиона НБА 2016 года надели наручники и доставили в тюрьму. По предъявленному обвинению баскетболисту грозит до двух лет лишения свободы и штраф в размере 10 тысяч долларов.