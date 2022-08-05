Сергей Лавров назвал основную проблему обмена Бриттни Грайнер

«Есть специальный канал, согласованный президентами. Если американцы продолжают прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные заявления, то это их дело. Я бы даже сказал, их проблемы. Договорённости о спокойной и профессиональной работе американцы чаще всего не выдерживают. Мы готовы обсуждать обмен, но в рамках канала, который согласован президентами», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».