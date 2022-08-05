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24 минуты назад

ЦСКА обратился в суд в связи с исключением из Евролиги — СМИ

Матч ТВиещё 2

Московский ЦСКА направил обращение в суд в связи с решением об отстранении клуба от участия в баскетбольной Евролиге в следующем сезоне, сообщает Gazzetta.gr.

БК ЦСКА обратился в суд
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Как отмечает издание, вердикт суда в Люксембурге ожидается в течение нескольких дней.

В марте 2022 года Евролига объявила, что ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС исключены из текущего розыгрыша турнира из за ситуации на Украине, их результаты были аннулированы. После этого президент армейского клуба Андрей Ватутин заявил, что «юристы примут решение» относительно шагов, касающихся недопуска команды до участия в самом престижном клубном турнире Европы.

В июне было объявлено, что российские команды не выступят в Евролиге и Еврокубке в сезоне 2022/23.

У ЦСКА имеется долгосрочная лицензия А, клуб входит в совет акционеров Евролиги.

Баскетбол,Андрей Ватутин,Зенит,
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