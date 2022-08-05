БК ЦСКА обратился в суд

Московский ЦСКА направил обращение в суд в связи с решением об отстранении клуба от участия в баскетбольной Евролиге в следующем сезоне, сообщает Gazzetta.gr.

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Как отмечает издание, вердикт суда в Люксембурге ожидается в течение нескольких дней.

В марте 2022 года Евролига объявила, что ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС исключены из текущего розыгрыша турнира из за ситуации на Украине, их результаты были аннулированы. После этого президент армейского клуба Андрей Ватутин заявил, что «юристы примут решение» относительно шагов, касающихся недопуска команды до участия в самом престижном клубном турнире Европы.

В июне было объявлено, что российские команды не выступят в Евролиге и Еврокубке в сезоне 2022/23.