Трефилов - о приговоре Грайнер: "Мне кажется, это многовато!"

— Мне кажется, это многовато! Я даже не знаю, что на судью подействовало. Девять с половиной просили, девять дали. Мне трудно здесь судить, я ж не юрист. То, что она примерно понимала, что ее ждет, тоже понятно. Может, ей дали девять, чтобы быстрее с Бутом разобрались. Но ведь там не только Бут сидит, там очень много наших ребят, которые достойны быть здесь, на родине, и жить нормально.