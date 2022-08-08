Трефилов - о приговоре Грайнер: "Мне кажется, это многовато!"

Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов, победивший с женской командой на Олимпиаде в 2016 году, считает что американской баскетболистке Бриттни Грайнер вынесли слишком суровый приговор, хотя и заслуженный. Об этом он заявил в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».
4 августа американская баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена Химкинским городским судом к 9 годам колонии общего режима и оштрафована на 1 миллион рублей по делу о контрабанде наркотиков. Грайнер задержали в феврале по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт Шереметьево.
— Какая ваша была реакция на всю эту историю?
— На сегодняшний день вообще идет игра без всяких правил, — сказал Трефилов в эфире «Матч ТВ». — Похищения идут, экстрадиции. Без суда и следствия выхватывать людей — это, считай, игра без правил. Сейчас это просто делается. В шутку говорю, включается бабина — и на тебя есть материал.
Мы заполняем анкеты в России, мы их столько назаполняли, что на кнопку нажми и вылезет. Поэтому, если состоится обмен с недружественной страной любого русского человека, кто там находится в этих зинданах, на любого, кто здесь попался, считаю, что это будет прогресс. Вернем хотя бы одного человека.
— Много это или мало — девять лет?
— Мне кажется, это многовато! Я даже не знаю, что на судью подействовало. Девять с половиной просили, девять дали. Мне трудно здесь судить, я ж не юрист. То, что она примерно понимала, что ее ждет, тоже понятно. Может, ей дали девять, чтобы быстрее с Бутом разобрались. Но ведь там не только Бут сидит, там очень много наших ребят, которые достойны быть здесь, на родине, и жить нормально.
Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена, что тот поддержал план обмена отбывающего в США тюремный срок россиянина Виктора Бута на граждан США Грайнер и Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж.
С 2015 года 31 летняя Грайнер выступала за екатеринбургский УГМК, она дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США (2016, 2020).