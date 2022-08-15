Осужденная баскетболистка Грайнер обжаловала приговор суда

Ранее спортсменку из США приговорили к девяти годам колонии за перевозку наркотических веществ.
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда. Об этом заявила адвокат Мария Благоволина.
По ее словам, сторона защиты осужденной спортсменки уже направила соответствующие документы в связи с решением суда.
– Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда, – приводит слова Благоволиной российское СМИ.
Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки. Сама спортсменка 7 июля признала свою вину.