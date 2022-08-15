Осужденная баскетболистка Грайнер обжаловала приговор суда

По ее словам, сторона защиты осужденной спортсменки уже направила соответствующие документы в связи с решением суда.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки. Сама спортсменка 7 июля признала свою вину.