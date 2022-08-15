Защита баскетболистки Грайнер обжаловала приговор

Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер обжаловали приговор за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к 9 годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков. Суд признал ее виновной в контрабанде и хранении гашишного масла.
«Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», - сказала адвокат Мария Благоволина.
Еще один адвокат спортсменки также подтвердил эту информацию. По его словам, защита находится в процессе подготовки апелляционной жалобы.
Напомним, Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили вейпы с маслом каннабиса.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что о Бриттни Грайнер могут обменять на российского бизнесмена Виктора Бута. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по этой теме.