Защита баскетболистки Грайнер обжаловала приговор

Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер обжаловали приговор за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к 9 годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков. Суд признал ее виновной в контрабанде и хранении гашишного масла.

«Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», - сказала адвокат Мария Благоволина.

Еще один адвокат спортсменки также подтвердил эту информацию. По его словам, защита находится в процессе подготовки апелляционной жалобы.

Напомним, Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили вейпы с маслом каннабиса.