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13 минут назад

Защита баскетболистки Грайнер обжаловала приговор

Елена Прошина

Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер обжаловали приговор за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Защита баскетболистки Грайнер обжаловала приговор
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к 9 годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков. Суд признал ее виновной в контрабанде и хранении гашишного масла.

«Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», - сказала адвокат Мария Благоволина.

Еще один адвокат спортсменки также подтвердил эту информацию. По его словам, защита находится в процессе подготовки апелляционной жалобы.

Напомним, Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили вейпы с маслом каннабиса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что о Бриттни Грайнер могут обменять на российского бизнесмена Виктора Бута. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по этой теме.

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