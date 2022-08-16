«Дюжина перстней» - Леброн выложил фото с чемпионами НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в своих социальных сетях фотографию со свадьбы Дрэймонда Грина. На одном из фото Леброн с Грином и самым ценным игроком финальной серии НБА сезона-2021/22 Стефеном Карри. Все они выигрывали чемпионский титул по четыре раза. «Дюжина перстней», — подписал фото Леброн, отметив Карри с Грином.

Свадьбу Дрэймонда Грина посетили и другие игроки НБА, такие как Джейсон Тейтум, Сет Карри, Дэмиан Лиллард, Хуан Тоскано-Андерсон, Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Мозем Муди. В минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» с Карри и Грином в составе в четвёртый раз за последние восемь лет стал победителем НБА, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.