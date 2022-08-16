Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
20 минут назад

«Дюжина перстней». Леброн показал фото с Дрэймондом Грином и Стефом Карри

Чемпионат.comиещё 1

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в своих социальных сетях фотографию со свадьбы Дрэймонда Грина. На одном из фото Леброн с Грином и самым ценным игроком финальной серии НБА сезона-2021/22 Стефеном Карри. Все они выигрывали чемпионский титул по четыре раза. «Дюжина перстней», — подписал фото Леброн, отметив Карри с Грином.

«Дюжина перстней» - Леброн выложил фото с чемпионами НБА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Чемпионат.ком

Свадьбу Дрэймонда Грина посетили и другие игроки НБА, такие как Джейсон Тейтум, Сет Карри, Дэмиан Лиллард, Хуан Тоскано-Андерсон, Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Мозем Муди. В минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» с Карри и Грином в составе в четвёртый раз за последние восемь лет стал победителем НБА, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.

Баскетбол,Джейсон Тейтум,Дэмиан Лиллард,Джеймс Леброн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители