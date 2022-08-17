Нападающий БК ЦСКА рад победе "Зенита" в Лиге ВТБ

— Было грустно. Никто не любит и не хочет проигрывать, но это спорт. «Зенит» на тот момент был сильнее, поэтому и победил.



Нужно было просто время, чтобы прийти в себя. Да, было непривычно и трудновато в моральном плане. Особо анализировать не хотелось, да и не надо было. Потому что уже просто хотелось отпустить эти мысли и уделить время семье, отпуску, восстановлению после сезона.



Это спорт — к сожалению, не всегда можно выигрывать. Сильный должен принимать поражение достойно: после драки кулаками махать не нужно. Да, после финальной серии я чуть дольше отвечал на телефон, но мои друзья и родственники не трогали меня. Несколько дней старались вообще не говорить о баскетболе: больше на другие темы общались. Нужно было остыть, переварить и принять все это.