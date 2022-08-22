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51 минуту назад

Джейсон Тейтум: «Два месяца играл с трещиной в запястье»

Sports.ru

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал о травме руки, из-за которой испытывал дискомфорт во время плей-офф-2022.

Джейсон Тейтум: «Два месяца играл с трещиной в запястье»
Фото: Sports.ruSports.ru

«У меня была трещина в запястье. На снимке это выглядело как осколок. Он был небольшим, но я все равно испытывал боль и не мог использовать эту руку при падении. Думаю, я играл с трещиной около двух месяцев.

Затем в плей-офф мы встречались с «Милуоки». Я совершил данк в быстром отрыве, и Яннис сфолил на мне. После этого боль усилилась, а кожа вокруг перелома стала неестественного цвета. Я даже закрывал это место во время общения с журналистами, чтобы никто ничего не заметил», – признался Тейтум.

Баскетбол,Джейсон Тейтум,
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