Джейсон Тейтум: «Два месяца играл с трещиной в запястье»

«У меня была трещина в запястье. На снимке это выглядело как осколок. Он был небольшим, но я все равно испытывал боль и не мог использовать эту руку при падении. Думаю, я играл с трещиной около двух месяцев.



Затем в плей-офф мы встречались с «Милуоки». Я совершил данк в быстром отрыве, и Яннис сфолил на мне. После этого боль усилилась, а кожа вокруг перелома стала неестественного цвета. Я даже закрывал это место во время общения с журналистами, чтобы никто ничего не заметил», – признался Тейтум.