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56 минут назад

Адвокат: давление США на российский суд в деле о баскетболистке Грайнер неприемлемо

Газета.Ru

Российский адвокат Мария Ярмуш высказалась о ходе судебного процесса над американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.

Адвокат прокомментировал давление США на российский суд в деле баскетболистки
Фото: Газета.руГазета.ру

По ее словам, итоговое решение об отклонении или удовлетворении апелляции стороны защиты примет суд.

«Попытка давления на российские власти Деннисом Родманом неприемлема, тем более решение принимает только суд. Апелляционная инстанция в ближайшее время проверит материалы дела и оценит, насколько приговор соответствует букве закона и все ли смягчающие обстоятельства были учтены.

Возможно, ей даже снизят срок заключения под стражей. Апелляция для этого и существует», — приводит слова адвоката Грайнер RT.

Напомним, что 5 марта американка была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи баскетболистки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что пятикратный чемпион НБА Деннис Родман намерен приехать в Россию для помощи осужденной баскетболистке Грайнер.

Баскетбол,Деннис Родман,Бриттни Грайнер,
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