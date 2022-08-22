Адвокат прокомментировал давление США на российский суд в деле баскетболистки

Российский адвокат Мария Ярмуш высказалась о ходе судебного процесса над американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.
По ее словам, итоговое решение об отклонении или удовлетворении апелляции стороны защиты примет суд.
«Попытка давления на российские власти Деннисом Родманом неприемлема, тем более решение принимает только суд. Апелляционная инстанция в ближайшее время проверит материалы дела и оценит, насколько приговор соответствует букве закона и все ли смягчающие обстоятельства были учтены.
Возможно, ей даже снизят срок заключения под стражей. Апелляция для этого и существует», — приводит слова адвоката Грайнер RT.
Напомним, что 5 марта американка была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи баскетболистки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб.
Ранее сообщалось, что пятикратный чемпион НБА Деннис Родман намерен приехать в Россию для помощи осужденной баскетболистке Грайнер.