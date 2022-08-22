Адвокат прокомментировал давление США на российский суд в деле баскетболистки

«Попытка давления на российские власти Деннисом Родманом неприемлема, тем более решение принимает только суд. Апелляционная инстанция в ближайшее время проверит материалы дела и оценит, насколько приговор соответствует букве закона и все ли смягчающие обстоятельства были учтены.



Возможно, ей даже снизят срок заключения под стражей. Апелляция для этого и существует», — приводит слова адвоката Грайнер RT.