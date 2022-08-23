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2 часа назад

Власти США запретили Деннису Родману ехать в Россию ради Грайнер

Lenta.ruиещё 4

Власти США запретили бывшему американскому баскетболисту Деннису Родману приезжать в Россию ради соотечественницы Бриттни Грайнер, признанной в стране виновной в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

США запретили Деннису Родману ехать в Россию ради Грайнер
Фото: ReutersReuters

«Мы считаем, что все, кроме дальнейших переговоров по установленным каналам, может осложнить и затруднить эти усилия по освобождению Грайнер», — заявил руководитель пресс-службы ГосдГосдепартамента США Нед Нед Прайс.

Он подчеркнул, что американским гражданам рекомендовано не ездить в Россию по ряду причин, не последней из которых является угроза неправомерного задержания.

21 августа Родман заявил, что приедет в Россию, чтобы помочь Грайнер. По его словам, он получил разрешение на поездку.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. 4 августа Химкинский суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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