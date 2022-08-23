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1 час назад

Младший сын Леброна получил предложение из NCAA

Чемпионат.com

Младший сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Брайс Джеймс получил предложение от Университета Дюкейн.

Младший сын Леброна получил предложение из NCAA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

15-летний баскетболист сообщил об этом в своих социальных сетях. Это первое предложение Брайсу из первого дивизиона NCAA. Стоит отметить, что команду тренирует Кит Дэмброт, который тренировал Леброна на протяжении двух лет в школе Сент-Винсент-Сент-Мэри.

Сейчас Брайс Джеймс вместе со старшим братом Бронни Джеймсом выступает за команду «Калифорния Клаб» в рамках AxeEuroTour.

Стоит отметить, что Бронни Джеймс также собирается выступать в NCAA через год. Сообщалось, что он уже получил несколько предложений от разных университетов и примет одно из них в сезоне-2023/2024. После этого Бронни выставит свою кандидатуру на драфт НБА.

Баскетбол,Джеймс Леброн,
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