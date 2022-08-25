Вдове Коби Брайанта присудили $16 млн за фотографии с места гибели баскетболиста

Федеральный суд США вынес решение в пользу вдовы баскетболиста Коби Брайанта по делу о распространении фотографий с места крушения вертолета, в результате которого погиб спортсмен, сообщает USA Today.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Ванесса Брайант получит компенсацию в размере $16 млн. Присяжные согласились с ее утверждением, что, распространив снимки с места трагедии, на которых были тела Коби Брайанта и их 13-летней дочери Джианны, официальные представители округа Лос-Анджелес вторглись в ее частную жизнь и причинили ей эмоциональные страдания.

Брайант погиб в авиакатастрофе утром 26 января 2020 года в Калифорнии. На борту вертолета помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 1996 по 2018 год. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08 и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Брайант — второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Рэпторз» атакующий защитник набрал 81 балл.