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1 час назад

«Я летел 20 часов на самолете и не перевернулся». Шакил О′Нил заявил, что Земля – плоская

Sports.ru

Четырехкратный чемпион НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил в подкасте The Kyle & Jackie O Show признался, что склонен верить в теорию плоской Земли, и привел доказательства.

Легенда NBA объяснил, почему Земля плоская
Фото: Sports.ruSports.ru

«Это теория. Это всего лишь теория, нас многому учат. Это всего лишь теория.

Сегодня я летел 20 часов на самолете из США в Австралию. Я не перевернулся и не летел вниз головой.

Говорят, что Земля вращается. Я живу на озере уже 30 лет и ни разу не видел, чтобы озеро двигалось влево или вправо», – сказал Шак.

Когда один из ведущих сказал, что из США в Австралию можно добраться с обоих побережий, Шак ответил: «Все равно это прямая линия».

Баскетболист не стал уточнять, шутит ли он или действительно в это верит.

Баскетбол,
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