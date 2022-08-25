Легенда NBA объяснил, почему Земля плоская

«Это теория. Это всего лишь теория, нас многому учат. Это всего лишь теория.



Сегодня я летел 20 часов на самолете из США в Австралию. Я не перевернулся и не летел вниз головой.



Говорят, что Земля вращается. Я живу на озере уже 30 лет и ни разу не видел, чтобы озеро двигалось влево или вправо», – сказал Шак.