«При переговорах с легионерами часто всплывает пример баскетболистки Бриттни Грайнер. Они говорят: «Мы прилетим в Россию, а нас арестуют!» Мы отвечаем: «Не везите наркотики с собой, и всё будет нормально.



Наши переговоры строятся на работе с возражениями и опасениями. Мы готовы все эти требования решить, особенно что касается безопасности в Челябинске. Уверен, наши болельщики иностранцев будут носить на руках», – сказал Савин на пресс-конференции перед стартом сезона.