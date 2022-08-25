Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
1 час назад

Гендиректор «Трактора»: на переговорах с легионерами часто всплывает пример Грайнер

Чемпионат.com

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о трудностях в переговорах с легионерами из-за ареста американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой за контрабанду наркотиков.

"Мы прилетим в Россию, а нас арестуют!"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При переговорах с легионерами часто всплывает пример баскетболистки Бриттни Грайнер. Они говорят: «Мы прилетим в Россию, а нас арестуют!» Мы отвечаем: «Не везите наркотики с собой, и всё будет нормально.

Наши переговоры строятся на работе с возражениями и опасениями. Мы готовы все эти требования решить, особенно что касается безопасности в Челябинске. Уверен, наши болельщики иностранцев будут носить на руках», – сказал Савин на пресс-конференции перед стартом сезона.

Напомним, 4 августа Химкинский суд Московской области вынес приговор спортсменке. Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка оштрафована на 1 млн рублей.

Баскетбол,Бриттни Грайнер,Иван Савин,ХК Трактор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители