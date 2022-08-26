Вдова Коби Брайанта пожертвует отсуженные 16 млн долларов

Ванесса Брайант, вдова легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта, планирует пожертвовать всю сумму, которую ей присудил суд по делу о распространении фотографий с места гибели ее мужа и дочери, в фонд «Mamba & Mambacita Sports Foundation».

Фото: Sports.ru Sports.ru

24 августа федеральный суд присяжных постановил, что округ Лос-Анджелес должен выплатить Ванессе Брайант 16 миллионов долларов за эмоциональный стресс, вызванный тем, что заместители шерифа и пожарные распространили фотографии с места крушения вертолета, в результате которого в 2020 году погибли Кобе Брайант и его 13-летняя дочь Джианна.

Вся сумма будет передана в «Mamba & Mambacita Sports Foundation», некоммерческую организацию, которая была переименована в память о муже и дочери Ванессы. Фонд был создан Кобе Брайантом в 2016 году и занимается финансированием малообеспеченных спортсменов.