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1 час назад

Ванесса Брайант обещает пожертвовать 16 млн долларов, выигранных в судебном процессе, фонду «Mamba & Mambacita Sports Foundation»

Sports.ru

Ванесса Брайант, вдова легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта, планирует пожертвовать всю сумму, которую ей присудил суд по делу о распространении фотографий с места гибели ее мужа и дочери, в фонд «Mamba & Mambacita Sports Foundation».

Вдова Коби Брайанта пожертвует отсуженные 16 млн долларов
Фото: Sports.ruSports.ru

24 августа федеральный суд присяжных постановил, что округ Лос-Анджелес должен выплатить Ванессе Брайант 16 миллионов долларов за эмоциональный стресс, вызванный тем, что заместители шерифа и пожарные распространили фотографии с места крушения вертолета, в результате которого в 2020 году погибли Кобе Брайант и его 13-летняя дочь Джианна.

Вся сумма будет передана в «Mamba & Mambacita Sports Foundation», некоммерческую организацию, которая была переименована в память о муже и дочери Ванессы. Фонд был создан Кобе Брайантом в 2016 году и занимается финансированием малообеспеченных спортсменов.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» погиб в авиакатастрофе утром 26 января 2020 года в Калифорнии. На борту вертолета помимо баскетболиста находились его дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

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