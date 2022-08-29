«Приятно, но не более того» - лучший баскетболист Спартакиады

В финале Спартакиады против команды Новосибирской области (77:75) Хоменко набрал 18 очков.

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На Спартакиаде столицу представлял московский клуб МБА, который в сезоне 22/23 дебютирует в Единой лиге ВТБ.

«Заранее себе чемпионский титул не приписывали, и правильно – финал оказался тяжелым. Очень плохо выглядели на старте, нельзя так начинать игры, потом тяжело было догонять. У соперника опытная команда, многие ребята давно выступают в Суперлиге, затянули нас в концовку. Рад, что выиграли. Приятно, но не более того. Впереди сезон, дебют МБА в Единой лиге, и нам есть чт

Концовка? Это тоже опыт для нас. Что бы ни случилось, нельзя бросать играть. В концовке не разобрались, не договорили на площадке, пропустили легкий мяч, хотя планировали меняться в защите. Главное, что все хорошо закончилось. Теперь будем работать дальше, исправлять ошибки, чтобы в следующий раз такое не повторилось.

Моя трансформация из подающего надежды игрока в крутой команде в крутого игрока в подающей надежды команде? Крутой или нет - покажет сезон в Единой лиге. Для меня это новый шаг в карьере, новый вызов. Понимаю, что в МБА у меня будет больше игрового времени, другая роль в команде. Но и другая ответственность. Поживем - увидим», – сказал Хоменко.