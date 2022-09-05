Литва подала протест на результат матча чемпионата Европы с Германией

На втором подряд крупном турнире прибалты страдают от действий судей. Совпадение?

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Литовской сборной и её болельщикам сейчас не позавидуешь. Прибалты проиграли все три стартовых матча в группе, и их дальнейшие турнирные перспективы окутана сплошными вопросами. Уже после жеребьёвки стало понятно, что группа со Словенией, Францией и Литвой будет самой непредсказуемой, но тут ещё и Германия собрала на домашний турнир сильнейший состав за последние много лет.

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В результате литовцы проиграли Словении в первой игре на чемпионате Европы, а уже во второй готовы были огорчить Францию, но не смогли удержать преимущество в концовке, проиграв второй матч подряд. Именно два поражения на старте серьёзно давили на тренерский штаб и игроков литовской сборной. Проиграть трижды подряд с таким составом — подобное точно не мог представить себе ни один из многочисленных болельщиков Литвы.

Игра с Германией по плотности была похожа на матчи со Словенией и Францией. Отличало их разве что невероятное выступление Йонаса Валанчюнаса, которому всего очка не хватило до рекорда результативности национальной команды — 34 очка за почти 35 минут (10/15 с игры, 14 подборов и 5 передач). За первые две игры центровой «Нового Орлеана» в сумме набрал на 10 очков меньше, а потому легко догадаться, что именно он был главным действующим персонажем в этой встрече.

Но главный момент случился не в овертайме и даже не в концовке основного времени. В конце третьей десятиминутки на Валанчюнасе нарушили правила, а литовец должен был отправиться на линию штрафного броска. В это время наставник немцев Горди Херберт, известный в России по работе с саратовским «Автодором», получил от арбитров технический фол. Ситуация довольно стандартная и случается не то чтобы редко. Если следовать букве правил, то сначала любой находящийся на паркете игрок Литвы должен был пробить один бросок в наказание за «технарь», а после Валанчюнас мог бы приступать к заработанным штрафным. Но нет! Арбитры просто забыли про тот самый один бросок и сразу поставили на линию Йонаса. Естественно, после поражения в двух овертаймах, литовцы единодушно набросились с критикой на двух поляков и итальянца, обсуживавших игру. Валанчюнас заявил литовским журналистам, что матч из-за работы рефери был похож на школьный баскетбол.

«Я даже не знаю, что сказать, когда судьи забывают дать штрафной бросок. Как это вообще возможно? Это школьный баскетбол», — сказал после игры Валанчюнас.

«Немцы выступили против того, чтобы предоставить нам штрафной бросок в конце основного времени, и заявили, что подадут протест, и судьи боялись принять решение. Игра была настолько равной, что мы придираемся к каждой мелочи», – сказал главный тренер Литвы Казис Максвитис, руководивший ещё чуть больше полугода назад пермской «Пармой». Удивительно, конечно, что наставник ни на одной из пресс-конференций не высказал претензии к своей работе, но зато щедро критикует арбитров.

Литва в итоге подала апелляцию, которую вряд ли удовлетворят. По крайней мере, переигровка в таких ситуациях точно не предусмотрена. Литовцы промахнулись за всю игру семь раз с линии штрафного броска, а потому эта одна ошибка (да ещё и в третьей четверти) вряд ли будет считаться настолько значимой.

Литовские болельщики и игроки очень болезненно реагируют на судейство ещё со времен Кубка мира в Китае, когда арбитры также совершили результативную ошибку не в их пользу. Тогда в матче с Францией за 31 секунду до конца на линию штрафного при счёте 75:76 встал всё тот же Валанчюнас. Центровой выполнил второй штрафной, который пытался выбить с дужки кольца высоченный Руди Гобер. Выбивание в итоге состоялось, но француз задел рукой кольцо, что делать категорически запрещено. Арбитры пропустили эпизод, в котором должны были защитать очко (или два) в пользу литовцев, а уже в следующей атаке Нандо Де Коло забил важнейший средний, увеличив преимущество трёхцветных до трёх очков. «В прошлый раз это был Гобер. Теперь нам не дали штрафной бросок за технический фол. Если эти судьи продолжат работать на Евробаскете, я даже не знаю, что сказать о ФИБА. И что дальше? Это стоило нам матча. Сейчас они отправятся домой, и на этом всё», – сказал в сердцах после матча защитник Марюс Григонис.

«Их тренер или скамейка запасных получили технический фол, но нам не дали пробить штрафной. Когда наши тренеры начали протестовать, комиссар просто сидел весь красный и ничего не делал.

Не знаю, мы должны были выиграть этот матч до овертайма, как и два предыдущих матча. Обидно. Этот штрафной, который нам не дали, в итоге привел к овертайму. Сейчас уже ничего не поделаешь. Возможно, мы уделяем этому слишком много внимания», – сказал Кузминскас.