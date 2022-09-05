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10 часов назад

Матч между сборными Турции и Грузии на Евробаскете-2022 может быть переигран

Чемпионат.comиещё 4

Российский баскетбольный арбитр дал комментарий по поводу судейских ошибок во время матча Евробаскета-2022 между сборными Турции и Грузии (83:88 ОТ).

Матч между сборными Турции и Грузии на Евробаскете-2022 может быть переигран
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Переигрывать матч есть все основания. Но это решение будет принимать специальная комиссия ФИБА. 22-секунды, потерянные во второй половине заключительной четверти при равной игре, это серьёзное нарушение. На время протест принимается в отличие от забытого технического штрафного, который имел место быть в матче Германии и Литвы. Можно только гадать, какое решение примет комиссия. Переиграть матч или «покарать» судей и спустить на тормозах, оставив всё как есть? Могут быть оба варианта. Главное, чтобы протест был оформлен правильно. Потому как 90% всех протестов отклоняется из-за несоблюдения формальных требований», — сказал судья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Баскетбол,Марат Арасланов,
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