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7 часов назад

Эргин Атаман: «Требуем переиграть матч с Грузией»

Sports.ru

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман рассчитывает, что ФИБА примет решение о переигровке вчерашнего матча Евробаскета между Турцией и Грузией (83:88 ОТ).

"Это скандал" - тренер сборной Турции требует переиграть матч Евробаскета
Фото: Sports.ruSports.ru

«Потеря 22 секунд — это скандал. Последнее владение мячом было нашим, поэтому, если бы у нас было 24 секунды, это могло бы изменить конечный результат.

Мы возражали и протестовали. Это явная ошибка правил. Мы возражали еще во время матча, но они отклонили наше возражение и велели отойти от судейского стола.

Этот инцидент повлиял на итоговый результат. Мы потребовали переиграть матч или хотя бы последние четыре с половиной минуты. Мы рассчитываем именно на такой исход событий. Но ФИБА — устаревшая организация, мы не можем решить проблему», – сказал Атаман.

Вчера Турция подала официальный протест на исход матча с Грузией, обратив внимание на эпизод за 4:48 до конца четвертой четверти, когда после потасовки между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе на счетчике времени пропали 22 секунды.

Баскетбол,
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