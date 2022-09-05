"Это скандал" - тренер сборной Турции требует переиграть матч Евробаскета

«Потеря 22 секунд — это скандал. Последнее владение мячом было нашим, поэтому, если бы у нас было 24 секунды, это могло бы изменить конечный результат.



Мы возражали и протестовали. Это явная ошибка правил. Мы возражали еще во время матча, но они отклонили наше возражение и велели отойти от судейского стола.



Этот инцидент повлиял на итоговый результат. Мы потребовали переиграть матч или хотя бы последние четыре с половиной минуты. Мы рассчитываем именно на такой исход событий. Но ФИБА — устаревшая организация, мы не можем решить проблему», – сказал Атаман.