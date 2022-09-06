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5 часов назад

«Вам нравится, что нас имеют?!» Тренер сборной Украины накричал на своих игроков

Чемпионат.comиещё 2

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис во время матча 3-го тура Евробаскета-2022 с командой Италии очень резко отреагировал на действия игроков своей команды и произнёс достаточно эмоциональную речь, которая попала в эфир.

«Вам нравится, что нас имеют?!»: тренер сборной Украины накричал на игроков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ставим корпус, пожалуйста! [Неразборчиво] не теряем! Уважаем свою работу! Не надо клоунов, блин. Мы не видим, блин. У нас нет фолов, и мы даём из-под кольца [забивать]. Вам нравится, что нас имеют?! Каждый раз, когда мы играем умно… 55 (Илья Сидоров. — Прим. «Чемпионата»), я сказал: ты играешь с ним. Какого [чёрта] беззубо играем?», — сказал Багатскис.

Напомним, встреча завершилась со счётом 84:73 в пользу украинских баскетболистов. Для сборной Украины эта победа стала третьей в трёх первых матчах групповой стадии и позволила досрочно обеспечить себе путёвку в плей-офф турнира.

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