«Вам нравится, что нас имеют?!»: тренер сборной Украины накричал на игроков

«Ставим корпус, пожалуйста! [Неразборчиво] не теряем! Уважаем свою работу! Не надо клоунов, блин. Мы не видим, блин. У нас нет фолов, и мы даём из-под кольца [забивать]. Вам нравится, что нас имеют?! Каждый раз, когда мы играем умно… 55 (Илья Сидоров. — Прим. «Чемпионата»), я сказал: ты играешь с ним. Какого [чёрта] беззубо играем?», — сказал Багатскис.