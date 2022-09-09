Центровой БК ЦСКА дебютировал на Евробаскете-2022

Центровой московского ЦСКА и сборной Сербии Никола Милутинов сыграл в своём первом матче на чемпионате Европы 2022 года.

Фото: ПБК ЦСКА ПБК ЦСКА

Баскетболист провёл 20 минут на площадке в матче пятого тура группового этапа Евробаскета-2022 со сборной Польши, завершившийся победой сербов со счётом 99:69. Сам Милутинов отметился 16 набранными очками, совершил 3 подбора и отдал 1 результативную передачу.

Стоит отметить, что в первых четырёх матчах Никола Милутинов участия не принимал, так как подхватил вирус.