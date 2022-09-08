Хорватия поддалась Украине в конце матча чемпионата Европы — 2022

Сборная Хорватии намеренно поддалась сборной Украины в концовке матча 5-го тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года по баскетболу. При счёте 90:83 в пользу сборной Хорватии защитник Боян Богданович забросил мяч в кольцо украинцев с фолом, однако затем, видимо, специально промазал со штрафного. В этот момент тренеры хорватов ему что-то кричали. После этого хорваты бросили играть, предложив украинцам тоже не атаковать и довести матч до финальной сирены, однако сборная Украины провела комбинацию и забросила мяч в корзину, сократив отставание в счёте до пяти очков.

Примечательно, что в этой атаке хорваты не оказывали особого сопротивления своим соперникам. Тренерский штаб сборной Хорватии отчётливо показал своим игрокам, чтобы они не атаковали, несмотря на то что до конца матча оставалось 19 секунд. Важно то, что при разнице очков в этом матче в восемь и меньше сборная Хорватии практически гарантированно пропускает вперёд в группе сборную Украины — при равенстве очков между более чем двумя командами главным показателем является разница набранных и пропущенных очков при распределении мест в группе. В настоящий момент разница сборной Украины в очных встречах с Италией и Хорватией составляет +6, у Хорватии в очных встречах с итальянцами и украинцами — 0. Италии ещё предстоит сыграть с аутсайдером группы Великобританией, и она в любом случае будет четвёртой.