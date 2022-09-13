Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Первый номер драфта НБА Эдвардс извинился за гомофобный комментарий в соцсетях

Матч ТВ

Первый номер драфта НБА 2020 года, защитник «Миннесоты Тимбервулвс» Энтони Эдвардс извинился за гомофобный комментарий, который он сделал в видео в соцсетях, сообщает Marca.

Игрок НБА извинился за гомофобные высказывания
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эдвардс ранее разместил видео, в котором неэтично высказался о группе мускулистых белых мужчин без рубашек, разговаривающих на улице.

— То, что я сказал, было обидным и неуважительным, и мне очень жаль. Ни для меня, ни для кого либо неприемлемо так оскорбительно выражаться, нет оправдания этому. Я был воспитан лучше, чем повел себя! — попросил прощения Эдвардс в своем Twitter.

— Мы разочарованы словами и действиями, которые Энтони Эдвардс продемонстрировал в соцсетях. «Тимбервулвз» стремятся быть инклюзивной и гостеприимной организацией для всех, приносим извинения за оскорбление, которое это причинило многим, — сказал президент клуба Тим Коннелли.

НБА расследует комментарии Эдвардса.

Ассоциация ранее штрафовала таких известных игроков, как Кобе Брайант (100 тысяч долларов), Никола Йокич (25 тысяч долларов), Кевин Дюрант (50 тысяч долларов) и Рэджон Рондо, за гомофобные комментарии.

Баскетбол,Энтони Эдвардс,Никола Йокич,Кевин Дюрант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители