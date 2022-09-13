Игрок НБА извинился за гомофобные высказывания

— То, что я сказал, было обидным и неуважительным, и мне очень жаль. Ни для меня, ни для кого либо неприемлемо так оскорбительно выражаться, нет оправдания этому. Я был воспитан лучше, чем повел себя! — попросил прощения Эдвардс в своем Twitter.