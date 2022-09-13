Игрок НБА извинился за гомофобные высказывания

Первый номер драфта НБА 2020 года, защитник «Миннесоты Тимбервулвс» Энтони Эдвардс извинился за гомофобный комментарий, который он сделал в видео в соцсетях, сообщает Marca.
Эдвардс ранее разместил видео, в котором неэтично высказался о группе мускулистых белых мужчин без рубашек, разговаривающих на улице.
— То, что я сказал, было обидным и неуважительным, и мне очень жаль. Ни для меня, ни для кого либо неприемлемо так оскорбительно выражаться, нет оправдания этому. Я был воспитан лучше, чем повел себя! — попросил прощения Эдвардс в своем Twitter.
— Мы разочарованы словами и действиями, которые Энтони Эдвардс продемонстрировал в соцсетях. «Тимбервулвз» стремятся быть инклюзивной и гостеприимной организацией для всех, приносим извинения за оскорбление, которое это причинило многим, — сказал президент клуба Тим Коннелли.
НБА расследует комментарии Эдвардса.
Ассоциация ранее штрафовала таких известных игроков, как Кобе Брайант (100 тысяч долларов), Никола Йокич (25 тысяч долларов), Кевин Дюрант (50 тысяч долларов) и Рэджон Рондо, за гомофобные комментарии.