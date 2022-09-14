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1 час назад

Владельца клуба НБА оштрафовали на 10 млн долларов за расизм и домогательства

Газета.Ru

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз" Роберт Сарвер оштрафован на 10 млн долларов за расизм и сексуальные домогательства.

Владельца клуба НБА оштрафовали на 10 млн долларов за расизм
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Осенью 2021 года журналист ESPN Джордан Шульц написал в социальных сетях, что правление НБА планирует предъявить обвинение Сарверу в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах. После этого владелец "Финикса" выступил с заявлением, в котором отверг все обвинения.

Кроме штрафа, Сарвера отстранили от деятельности клуба на один год и обязали пройти курсы по уважению к персоналу. В ходе расследования было опрошено 320 человек и изучено более 80 тысяч материалов дела. Следствие доказало, что функционер использовал оскорбления, касающиеся расовой принадлежности. Также Сарвер позволял себе комментарии с сексуальным подтекстом в отношении женщин и применял силу по отношению к мужчинам.

Ранее сообщалось, что болельщик бразильского клуба "Фламенго" поцеловал в щеку журналистку ESPN Джессику Диас во время эфира. Это расценили как домогательство.

Баскетбол,
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