Владельца клуба НБА оштрафовали на 10 млн долларов за расизм

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз" Роберт Сарвер оштрафован на 10 млн долларов за расизм и сексуальные домогательства.

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Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Осенью 2021 года журналист ESPN Джордан Шульц написал в социальных сетях, что правление НБА планирует предъявить обвинение Сарверу в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах. После этого владелец "Финикса" выступил с заявлением, в котором отверг все обвинения.

Кроме штрафа, Сарвера отстранили от деятельности клуба на один год и обязали пройти курсы по уважению к персоналу. В ходе расследования было опрошено 320 человек и изучено более 80 тысяч материалов дела. Следствие доказало, что функционер использовал оскорбления, касающиеся расовой принадлежности. Также Сарвер позволял себе комментарии с сексуальным подтекстом в отношении женщин и применял силу по отношению к мужчинам.