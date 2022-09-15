«У наших игроков шары размером с арбуз» - тренер сборной Польши Миличич:

«Мы хотели, чтобы словенцы были раздражены, потому что чем больше они плачут, тем сильнее это заводит наших игроков. Снимаю шляпу перед игроками за стойкость и за то, как они сыграли. У меня сейчас нет ничего в голове, но это приятная пустота. Сделанное командой просто невероятно.



Мы всегда верим. У нас есть 12 игроков, тренерский и медицинский штаб. Мы как семья. Мы сильны за счет того, что внутри коллектива верим в успех, верим в невозможное. Никто в Европе не может похвастать подобным. У наших игроков шары размером с арбуз и сердца размером с Луну. Это триумф, я счастлив», – заявил Миличич.