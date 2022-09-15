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2 часа назад

Тренер сборной Польши Миличич: «У наших игроков шары размером с арбуз»

Sports.ruиещё 1

Главный тренер сборной Польши Игор Миличич отдал должное игрокам команды после победы над Словенией (90:87) в четвертьфинале Евробаскета.

«У наших игроков шары размером с арбуз» - тренер сборной Польши Миличич:
Фото: Sports.ruSports.ru

«Мы хотели, чтобы словенцы были раздражены, потому что чем больше они плачут, тем сильнее это заводит наших игроков. Снимаю шляпу перед игроками за стойкость и за то, как они сыграли. У меня сейчас нет ничего в голове, но это приятная пустота. Сделанное командой просто невероятно.

Мы всегда верим. У нас есть 12 игроков, тренерский и медицинский штаб. Мы как семья. Мы сильны за счет того, что внутри коллектива верим в успех, верим в невозможное. Никто в Европе не может похвастать подобным. У наших игроков шары размером с арбуз и сердца размером с Луну. Это триумф, я счастлив», – заявил Миличич.

Баскетбол,
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