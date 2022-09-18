Испанские баскетболисты стали победителями чемпионата Европы

Мужская сборная Испании со счетом 88:76 обыграла команду Франции в финальном матче чемпионата Европы по баскетболу. Встреча прошла в воскресенье в Берлине.

Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER EPA-EFE/FILIP SINGER

Самым результативным игроком матча стал испанец Хуанчо Эрнангомес, набравший 27 очков. У французов больше всех очков набрал Эван Фурнье - 23.

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Сборная Испании в четвертый раз в истории выиграла чемпионат Европы, ранее испанцам удавалось стать победителями европейского первенства в 2009, 2011 и 2015 годах. Команда Франции в третий раз завоевала серебряные медали Евробаскета, до этого французы становились серебряными призерами соревнований в 1949 и 2011 годах. В 2011 году сборная Испании также обыграла команду Франции в финале чемпионата Европы (98:85).

Лидером по числу побед на чемпионатах Европы является сборная СССР, которая выигрывала турнир 14 раз. Команда России всего один раз сумела стать победителем Евробаскета, в 2007 году россияне одолели в финале испанцев (60:59). Тогда соревнования проходили в Испании. Также сборная России один раз завоевала серебряные медали Евробаскета (1993) и дважды - бронзовые (1997, 2011).

Бронзовые медали чемпионата Европы завоевала сборная Германии. В матче за третье место немцы обыграли команду Польши (82:69). Сборная Германии впервые стала бронзовым призером Евробаскета, ранее немцы выигрывали турнир (1993) и завоевывали серебряные награды (2005). Команда Польши могла в четвертый раз стать бронзовым призером чемпионата Европы, ранее полякам удавалось сделать это в 1935, 1965 и 1967 годах, также на их счету серебряные медали соревнований 1963 года.

1 марта Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

О чемпионате Европы

Чемпионат Европы проходил в Германии, Грузии, Италии и Чехии. Изначально турнир должен был пройти в сентябре 2021 года, но в апреле 2020 года FIBA перенесла соревнования из-за пандемии коронавируса.