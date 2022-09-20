Российский Тренер объяснил победу Испании на чемпионате Европы по баскетболу

Заслуженный тренер России Станислав Еремин объяснил, за счет чего Испания добилась успеха на чемпионате Европы и почему на турнире провалились команды с суперзвездами в составе.Баскетболисты сборной Испании в воскресенье в Берлине обыграли команду Франции в финале чемпионата Европы, который проходил в Германии, Чехии, Италии и Грузии. Сборная Испании четвертый раз в истории выиграла Евробаскет, ранее команда побеждала в 2009, 2011 и 2015 годах.
— У Испании очень хорошая база, чтобы одерживать победы. Посмотрите, как у них выступают сборные по всем возрастам. Везде сильнейшие. Какой у них чемпионат. Сколько игроков у них играет в Национальной баскетбольной ассоциации. Да, у них идет смена поколений, но Евробаскет показал, что те, кто пришел — достойные ребята. Можно случайно проиграть, но случайно выиграть нельзя, — приводит слова Еремина «РГ».
— Провалились сборные с суперзвездами: Словения с Лукой Дончичем, Греция с Яннисом Адетокунбо, Сербия с Николой Йокичем. У этих неудач есть что то общее?
— У каждой из этих сборных были свои причины неудачного выступления. Предположим, сборная Сербии. Для меня было сюрпризом, что ее возглавил 73 летний Светислав Пешич. Это очень заслуженный тренер, добивавшийся результатов и с клубами, и со сборной. Но возраст все равно берет свое. Приходит новое поколение, и дело не в том, что ты разбираешься в баскетболе и знаешь, как построить тренировочный процесс. Тебе эти ребята во внуки годятся, у них другая ментальность, которая требует другой энергетики. А Пешич — тренер авторитарный. Наверное, нынешняя сборная Сербии требует другого подхода. Несмотря на то что по именам состав у сербов очень сильный, внутренней химии им не хватало.
Что касается Греции. У ее главного тренера Димитриса Итудиса столько наград, столько побед, он тоже умеет организовать тренировочный процесс, но ведь не секрет для всех, что ведение игры — не самая сильная сторона Итудиса. Наверное, это тоже повлияло. Именно в этом чемпионате побеждавшие команды в процессе игры находили варианты для усиления. А Итудис, мне кажется, таких моментов не нашел. Ну, а Словения… Это команда, которая сильно зависит от игры Дончича и Драгича. Но, может, такой сборной и не нужен тренер. Точнее, нужен тренер, который не мешал бы этим баскетболистам играть. Ну и сказался груз ответственности: в самый важный момент осознание того, что «мы сильнее, мы должны побеждать», задавило их.
— Если рассуждать гипотетически, на что могла рассчитывать на Евробаскете наша сборная, которая отобралась на турнир, но была отстранена от него по политическим причинам?
— Наша команда могла бы рассчитывать на выход в плей офф. То, что сборная России не участвовала в таком большом форуме — трагедия для нашего баскетбола и потеря для европейского. Наши команды были всегда уважаемые, с ними считались. Преподнести сюрприз мы умели. Другой момент: европейский баскетбол сделал большой шаг вперед. Посмотрите, даже такие команды, как Эстония, Финляндия, Польша, поднялись. А мы, к сожалению, оторваны от большого баскетбола, — добавил Еремин.