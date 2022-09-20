Российский Тренер объяснил победу Испании на чемпионате Европы по баскетболу

— У каждой из этих сборных были свои причины неудачного выступления. Предположим, сборная Сербии. Для меня было сюрпризом, что ее возглавил 73 летний Светислав Пешич. Это очень заслуженный тренер, добивавшийся результатов и с клубами, и со сборной. Но возраст все равно берет свое. Приходит новое поколение, и дело не в том, что ты разбираешься в баскетболе и знаешь, как построить тренировочный процесс. Тебе эти ребята во внуки годятся, у них другая ментальность, которая требует другой энергетики. А Пешич — тренер авторитарный. Наверное, нынешняя сборная Сербии требует другого подхода. Несмотря на то что по именам состав у сербов очень сильный, внутренней химии им не хватало.



Что касается Греции. У ее главного тренера Димитриса Итудиса столько наград, столько побед, он тоже умеет организовать тренировочный процесс, но ведь не секрет для всех, что ведение игры — не самая сильная сторона Итудиса. Наверное, это тоже повлияло. Именно в этом чемпионате побеждавшие команды в процессе игры находили варианты для усиления. А Итудис, мне кажется, таких моментов не нашел. Ну, а Словения… Это команда, которая сильно зависит от игры Дончича и Драгича. Но, может, такой сборной и не нужен тренер. Точнее, нужен тренер, который не мешал бы этим баскетболистам играть. Ну и сказался груз ответственности: в самый важный момент осознание того, что «мы сильнее, мы должны побеждать», задавило их.