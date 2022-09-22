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2 часа назад

Баскетболистки сборной США не используют на ЧМ-2022 15-й номер в честь Бриттни Грайнер

Sports.ruиещё 1

Баскетболистки сборной США решили не использовать на ЧМ-2022 15-й номер в честь центровой Бриттни Грайнер, которая отбывает срок в России.

Сборная США отказывается от номера Бриттни Грайнер
Фото: Sports.ruSports.ru

Сборная США традиционно заявляет баскетболисток на крупные турниры под номерами с 4-го по 15-й. На этой раз используемый обычно Грайнер 15-й номер остался нетронутым, Брионна Джонс взяла майку с 16-м номером.

«Обычно мы играем под номерами с 4-го по 15-й, но «15» – это номер Бриттни, так что никто не будет носить его на своей майке на этом чемпионате мира.

Мы постараемся выиграть для нее золото и надеемся, что она благополучно и как можно скорее вернется домой», – сказала игрок сборной США Брианна Стюарт.

В первом матче на турнире американки обыграли Бельгию со счетом 87:72.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в феврале это года по обвинению в хранении наркотиков. Позже российский суд приговорил баскетболистку к девяти годам тюремного заключения.

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