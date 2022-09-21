Баскетболист сборной Франции перешел в «Зенит»

— Мы рады приветствовать Томаса в нашей команде. Это отличный игрок с огромным опытом выступлений на высшем уровне. Мы верим, что Томас Эртель поможет нам достичь целей, которые мы поставили на этот сезон, — сказал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.