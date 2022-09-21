Баскетболист сборной Франции перешел в «Зенит»

Защитник сборной Франции Томас Эртель подписал контракт с баскетбольным клубом «Зенит», сообщает пресс служба петербуржцев.
Соглашение с 33 летним разыгрывающим заключено по системе «1+1».
— Мы рады приветствовать Томаса в нашей команде. Это отличный игрок с огромным опытом выступлений на высшем уровне. Мы верим, что Томас Эртель поможет нам достичь целей, которые мы поставили на этот сезон, — сказал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.
Ранее Эртель выступал за французский АСВЕЛ, испанские «Басконию», «Барселону» и «Реал», а также за турецкий «Анадолу Эфес».
Эртель является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, вице чемпионом Евробаскета 2022 и чемпионом Европы.