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2 часа назад

Женская сборная США стартовала с победы на ЧМ-2022

Чемпионат.com

В Сиднее завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу среди женщин 2022 года между национальными командами США и Бельгии. Встреча завершилась победой американских баскетболисток со счётом 87:72.

Женская сборная США стартовала с победы на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым результативным игроком матча стала бывшая баскетболистка екатеринбургского УГМК Брианна Стюарт, которая набрала 22 очка. Алисса Томас и Джуэл Лойд набрали по 14 очков. В составе бельгийской команды отличилась Юли Ванло — 13 очков.

Чемпионат.ком

В группе со сборными США и Бельгии выступают также национальные команды Китая, Южной Кореи, Боснии и Герцеговины и Пуэрто-Рико.

Напомним, американская команда является действующим чемпионом мира. ФИБА называет США главным фаворитом текущего турнира.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/basketball/news-4828771-zhenskaya-sbornaya-ssha-startovala-s-pobedy-na-chm-2022.html?utm_source=copypaste

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