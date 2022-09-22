Тренера «Селтикс» могут отстранить за интимные отношения с сотрудницей

Главному тренеру «Бостон Селтикс» Име Удоке грозит дисциплинарное взыскание со стороны клуба за интимные отношения по обоюдному с женщиной из персонала, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

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Поведение Удоки признано противоречащим внутреннему кодексу «Селтикс». Ожидается, что специалист будет отстранён от работы на длительный срок. В ближайшее время клуб примет окончательное решение о санкциях в отношении тренера. В случае дисквалификации Удоки временно исполнять обязанности главного тренера будет его ассистент Джо Маззулла.