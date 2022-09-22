Леброн Джеймс отреагировал на продажу «Финикса» Сарвером

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на информацию о том, что владелец «Финикс Санз» и «Финикс Меркьюри» Роберт Сарвер принял решение выставить команды на продажу.

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«Горжусь быть частью лиги, которая привержена прогрессу», — написал Леброн в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что комиссионер НБА Адам Сильвер и владельцы других клубов пытались склонить Сарвера к продаже своих акций.

Роберт Сарвер после внутреннего расследования НБА был отстранён от участия в делах клубов на год из-за неподобающего поведения в отношении персонала. В частности, функционер обвинялся в расистских и сексистских заявлениях в адрес сотрудников. Кроме того, Сарвер заплатит максимальный штраф в размере $ 10 млн.