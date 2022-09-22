Лонзо Болл пропустит старт сезона НБА

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Лонзо Болл перенесёт операцию на колене перед началом сезона в Национальной баскетбольной лиге. Молодой игрок пропустит не меньше месяца. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что Болл пропустит тренировочный лагерь «Буллс» из-за болей в колене.

В предыдущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Болл принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13,0 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.