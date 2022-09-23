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1 час назад

Американский тренер ответила одобрившим обвинительный приговор Грайнер

Газета.Ru

Главный тренер баскетбольной команды «Южная Каролина» Дон Стэйли назвала невеждами тех, кто остался доволен вынесенным обвинительным приговором Бриттни Грайнер.

Американский тренер пристыдила поддержавших приговор Грайнер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что некоторые люди говорят о Грайнер — невежественно. Если бы эти люди были наполовину такими, какой является Бриттни, если бы они были хотя бы немного теми, кем она является как личность, наш мир был бы более единым. Бриттни Грайнер — самый неэгоистичный, щедрый и, по правде говоря, самый непредвзятый человек, которого я когда-либо встречала», — приводит слова Стэйли USA TODAY.

Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

Грайнер приговорили к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Сообщалось, что американка может стать частью обмена заключенными между Россией и США.

Сообщалось о вероятном обмене американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает тюремный срок в США.

Ранее сообщалось, что женская сборная США по баскетболу не будет использовать 15-й номер на чемпионате мира в знак поддержки Грайнер.

Баскетбол,Пол Уилан,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,
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