Американский тренер пристыдила поддержавших приговор Грайнер

«То, что некоторые люди говорят о Грайнер — невежественно. Если бы эти люди были наполовину такими, какой является Бриттни, если бы они были хотя бы немного теми, кем она является как личность, наш мир был бы более единым. Бриттни Грайнер — самый неэгоистичный, щедрый и, по правде говоря, самый непредвзятый человек, которого я когда-либо встречала», — приводит слова Стэйли USA TODAY.