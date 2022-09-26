Женская сборная США установила рекорд по набранным очкам на ЧМ

Женская сборная США по баскетболу обновила рекорд чемпионатов мира по набранным очкам за матч, набрав 145 очков в игре против Южной Кореи.

Встреча четвертого тура группы А завершилась со счетом 145:69. Американки превзошли рекорд сборной Бразилии (143 очка), установленный на чемпионате мира 1990 года в игре против команды Малайзии. Также это новый рекорд для женской сборной США, которая ранее никогда не набирала больше 119 очков за матч.