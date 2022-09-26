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1 час назад

Сборная США установила рекорд по набранным очкам на ЧМ по баскетболу среди женщин

Матч ТВиещё 3

Женская сборная США по баскетболу обновила рекорд чемпионатов мира по набранным очкам за матч, набрав 145 очков в игре против Южной Кореи.

Женская сборная США установила рекорд по набранным очкам на ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча четвертого тура группы А завершилась со счетом 145:69. Американки превзошли рекорд сборной Бразилии (143 очка), установленный на чемпионате мира 1990 года в игре против команды Малайзии. Также это новый рекорд для женской сборной США, которая ранее никогда не набирала больше 119 очков за матч.

Сборная США после четырех туров лидирует в группе со 100 процентным результатом. Чемпионат мира проходит в Сиднее с 22 сентября по 1 октября 2022 года.

Баскетбол,
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