В FIBA сделали заявление о драке между баскетболистками на ЧМ

Международная федерация баскетбола (FIBA) сделала заявление о драке между баскетболистками сборной Мали на чемпионате мира. Об этом сообщается на сайте организации.

«FIBA признает, что между игроками из Мали произошла ссора в микс-зоне после игры группы B Сербия-Мали на чемпионате мира по баскетболу среди женщин 2022 года. После инцидента FIBA начала расследование», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что после завершения расследования будет принято решение о применимых дисциплинарных мерах.

26 сентября баскетболистки сборной Мали устроили драку после поражения от Сербии в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в австралийском Сиднее. В инциденте участвовали две африканские спортсменки, их пытались разнять партнерши по команде.