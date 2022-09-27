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31 минуту назад

В FIBA сделали заявление о драке между баскетболистками на чемпионате мира

Lenta.ruиещё 2

Международная федерация баскетбола (FIBA) сделала заявление о драке между баскетболистками сборной Мали на чемпионате мира. Об этом сообщается на сайте организации.

В FIBA сделали заявление о драке между баскетболистками на ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«FIBA признает, что между игроками из Мали произошла ссора в микс-зоне после игры группы B Сербия-Мали на чемпионате мира по баскетболу среди женщин 2022 года. После инцидента FIBA начала расследование», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что после завершения расследования будет принято решение о применимых дисциплинарных мерах.

26 сентября баскетболистки сборной Мали устроили драку после поражения от Сербии в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в австралийском Сиднее. В инциденте участвовали две африканские спортсменки, их пытались разнять партнерши по команде.

Сборная Мали уступила Сербии со счетом 68:81. Для африканской команды это поражение стало четвертым подряд, баскетболистки лишились шансов выйти в плей-офф турнира.

Баскетбол,
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