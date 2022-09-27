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2 часа назад

Американские баскетболистки раскритиковали тренера, не поддержавшего Бриттни Грайнер

Чемпионат.com

Баскетболистки Куин Эгбо и Хлоя Джексон, которые играли под руководством Ким Малки, подвергли её критике после того, как она решила не отвечать на вопрос, касающийся её бывшей подопечной Бриттни Гринер, арестованной в России. Под руководством Малки Грайнер выступала за команду университета Бэйлора. Эгбо и Джексон также играли за эту университетскую команду.

Американские баскетболистки раскритиковали тренера Грайнер
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Игрок, который завоевал для Бэйлора два национальных титула и установил рекорды. Тем не менее её бывший тренер отказывается что-либо говорить или просто высказывать какую-либо поддержку. Имейте это в виду, когда будете выбирать школу», — написала Эгбо в своих социальных сетях.

«И я скажу это снова. Молчание говорит о многом», — написала в своих соцсетях Джексон.

Баскетбол,Бриттни Грайнер,
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