Американские баскетболистки раскритиковали тренера Грайнер

Баскетболистки Куин Эгбо и Хлоя Джексон, которые играли под руководством Ким Малки, подвергли её критике после того, как она решила не отвечать на вопрос, касающийся её бывшей подопечной Бриттни Гринер, арестованной в России. Под руководством Малки Грайнер выступала за команду университета Бэйлора. Эгбо и Джексон также играли за эту университетскую команду.