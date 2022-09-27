Сербская баскетболистка вышла играть с огромными синяками на лице. Видео

Капитан женской сборной Сербии Тина Краишник вышла на матч с национальной командой Франции (68:62), несмотря на серьёзные травмы лица, полученные в предыдущей встрече с малийками.

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Матч с француженками Краишник начала в защитной маске, но позже сняла её, сыграв с полной самоотдачей. Отметим, что встреча со сборной Мали закончилась для Тины не только синяками на лице, но и подозрением на перелом носа.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.