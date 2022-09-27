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1 час назад

Сербская баскетболистка вышла играть с огромными синяками на лице. Видео

Чемпионат.com

Капитан женской сборной Сербии Тина Краишник вышла на матч с национальной командой Франции (68:62), несмотря на серьёзные травмы лица, полученные в предыдущей встрече с малийками.

Сербская баскетболистка вышла играть с огромными синяками на лице. Видео
Фото: СкриншотСкриншот

Матч с француженками Краишник начала в защитной маске, но позже сняла её, сыграв с полной самоотдачей. Отметим, что встреча со сборной Мали закончилась для Тины не только синяками на лице, но и подозрением на перелом носа.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

Сборная Сербии выступала в группе B и вышла в плей-офф. Помимо Сербии, из этой группы вышли также национальные команды Австралии, Канады и Франции. Участниками плей-офф из группы A стали сборные США, Китая, Бельгии и Пуэрто-Рико.

Баскетбол,
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