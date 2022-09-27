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1 час назад

Определились все пары 1/4 финала женского чемпионата мира по баскетболу — 2022

Чемпионат.com

На чемпионате мира по баскетболу среди женщин 2022 года, проходящего в Сиднее (Австралия), завершились матчи группового этапа и стали известны все четвертьфинальные пары турнира.

Определились все пары 1/4 финала женского чемпионата мира по баскетболу — 2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин — 2022. 1/4 финала

  • США — Сербия
  • Пуэрто-Рико — Канада
  • Китай — Франция
  • Бельгия — Австралия

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года проходит с 22 сентября по 1 октября. В соревновании принимали участие 12 команд, которые были разбиты на две группы по шесть команд. По четыре лучших коллектива из каждой группы вышли в плей-офф, где разыгрывают золотые медали по классической олимпийской системе.

Матчи плей-офф начнутся 29 сентября. Действующий победитель турнира — сборная США.

Баскетбол,
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