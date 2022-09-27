Определились все пары 1/4 финала женского чемпионата мира по баскетболу — 2022

На чемпионате мира по баскетболу среди женщин 2022 года, проходящего в Сиднее (Австралия), завершились матчи группового этапа и стали известны все четвертьфинальные пары турнира.

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года проходит с 22 сентября по 1 октября. В соревновании принимали участие 12 команд, которые были разбиты на две группы по шесть команд. По четыре лучших коллектива из каждой группы вышли в плей-офф, где разыгрывают золотые медали по классической олимпийской системе.